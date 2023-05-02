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Пикфорд – об отражённом пенальти: «Я выполнил домашнюю работу»

02 Мая 2023 • 00:53 Комментировать
Лестер
2:2
Эвертон
окончен

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд поделился мыслями после ничьей в матче с «Лестером» (2:2).

«Лисы» могли повести со счётом 3:1 в концовке первого тайма, однако вратарь «ирисок» спас свою команду, справившись с ударом Джеймса Мэддисона.

«Обе команды ведут борьбу за выживание, и на поле, конечно, чувствовалась нервозность. Для болельщиков это было весёлое зрелище. Одно набранное очко – это лучше, чем ничего, но мы знаем, что всё ещё остаёмся в тройке худших. Нужно продолжать усердно работать.

Отражённый пенальти – это моя домашняя работа. Ещё утром я знал, в какую сторону пойдёт удар. Мэддисон – отличный игрок, но мне удалось его «прочитать», – сказал в интервью Sky Пикфорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лестер Джордан Пикфорд Джеймс Мэддисон
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