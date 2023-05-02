«Лестер» и «Эвертон» выдали событийную ничью

В 34-м туре Премьер-лиги встретились ведущие борьбу за выживание «Лестер» и «Эвертон». В дебюте Доминик Калверь-Льюинн заработал пенальти и с точки пробил под перекладину. Соперник быстро отыгрался после подачи и скидки под удар Чаглару Сёюнджю. Вскоре Джейми Варди получил отличный пас, рванул мимо защитника и голкипера и поразил цель. Калверт-Льюинн дважды не смог пробить голкипера, в ответ Варди перебросил стража ворот - перекладина. На 45-й минуте Джеймс Мэддисон бил 11-метровый, удар по центру был парирован. Алекс Айуоби подобрал мяч и с ходу запустил его в сетку.

Концовка второго тайма была без моментов. «Эвертон» остается предпоследним, на очко больше набрали три команды, включая «Лестер».