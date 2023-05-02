Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» и «Эвертон» выдали событийную ничью

02 Мая 2023 • 00:06 Комментировать
Лестер
2:2
Эвертон
окончен

В 34-м туре Премьер-лиги встретились ведущие борьбу за выживание «Лестер» и «Эвертон». В дебюте Доминик Калверь-Льюинн заработал пенальти и с точки пробил под перекладину. Соперник быстро отыгрался после подачи и скидки под удар Чаглару Сёюнджю. Вскоре Джейми Варди получил отличный пас, рванул мимо защитника и голкипера и поразил цель. Калверт-Льюинн дважды не смог пробить голкипера, в ответ Варди перебросил стража ворот - перекладина. На 45-й минуте Джеймс Мэддисон бил 11-метровый, удар по центру был парирован. Алекс Айуоби подобрал мяч и с ходу запустил его в сетку.

Концовка второго тайма была без моментов. «Эвертон» остается предпоследним, на очко больше набрали три команды, включая «Лестер».

Протокол игры  
Лестер2:2Эвертон
  15'Калверт-Льюин Доминик (0:1)
(1:1) Сёюнджю Чаглар22'  
(2:1) Варди Джейми33'  
  54'Айуоби Алекс (2:2)
Иверсен ДаниэльКастань ТимотиФас ВаутСёюнджю ЧагларТомас Люк  53' 88' (Кристиансен Виктор ( 88'  90') Сумаре Бубакари  44'Ндиди Уилфред 61' (Дака Патсон ( 61') Тилеманс ЮриМэддисон Джеймс  89'Барнс Харви 88' (Прат Деннис ( 88') Варди Джейми
Запасные: Дьюсбери-Холл КирнанАмарти ДаниэльТетеСуттар ГарриМенди НампалиУорд Дэнни II
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 45' (Паттерсон Нэйтан ( 45') Кин МайклТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийГарнер ДжеймсГуэйе Идрисса  56'Дукуре АбдулайАйуоби АлексКалверт-Льюин ДоминикМакнил Дуайт
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриДэвис ТомКоуди КонорМопе НилСиммс ЭллисОнана АмадуГрэй Демарай
01 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лестер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
2
2
2.22 3.30 3.50
Видео
02.05.23 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.78 3.85 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» и «Эвертон» выдали событийную ничью
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вернулся в гонку за Абрахамом слухи
01 Мая
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» установил свой антирекорд по пропущенным голам в АПЛ за месяц
23:21 · Англия. Премьер-лига
Варди – третий по голам в АПЛ среди действующих игроков
22:53 · Англия. Премьер-лига
Гленн Мюррей назвал главную проблему «Лестера»
22:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 2 мая 2023
22:44 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон оценил вклад нового тренера в «Лестер»
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил ценник на Бернарду Силву – на игрока претендуют «ПСЖ» и «Барселона»
22:32 · Англия. Премьер-лига
Агент Онана обсудил с «Интером» потенциальный переход игрока в «Челси»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Тоттенхэму» нельзя отпускать Кейна предстоящим летом»
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может снова уволить тренера
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может вернуть Санчо, но выкупа не будет
20:54 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб – главный претендент на Коло-Муани
20:37 · Англия. Премьер-лига
Байи вернётся в «Манчестер Юнайтед»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Известен план «Манчестер Сити» в отношении Холанна
Все новости
Рекомендуем