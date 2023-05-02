«Лестер» и «Эвертон» выдали событийную ничью

В 34-м туре Премьер-лиги встретились ведущие борьбу за выживание «Лестер» и «Эвертон». В дебюте Доминик Калверь-Льюинн заработал пенальти и с точки пробил под перекладину. Соперник быстро отыгрался после подачи и скидки под удар Чаглару Сёюнджю. Вскоре Джейми Варди получил отличный пас, рванул мимо защитника и голкипера и поразил цель. Калверт-Льюинн дважды не смог пробить голкипера, в ответ Варди перебросил стража ворот - перекладина. На 45-й минуте Джеймс Мэддисон бил 11-метровый, удар по центру был парирован. Алекс Айуоби подобрал мяч и с ходу запустил его в сетку.
Концовка второго тайма была без моментов. «Эвертон» остается предпоследним, на очко больше набрали три команды, включая «Лестер».
Протокол игры
|15'Калверт-Льюин Доминик (0:1)
|(1:1) Сёюнджю Чаглар22'
|(2:1) Варди Джейми33'
|54'Айуоби Алекс (2:2)
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Сёюнджю Чаглар•Томас Люк 53'88' (Кристиансен Виктор (88') • 90'Сумаре Бубакари• 44'Ндиди Уилфред61' (Дака Патсон (61') •Тилеманс Юри•Мэддисон Джеймс• 89'Барнс Харви88' (Прат Деннис (88') •Варди Джейми
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус45' (Паттерсон Нэйтан (45') •Кин Майкл•Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса• 56'Дукуре Абдулай•Айуоби Алекс•Калверт-Льюин Доминик•Макнил Дуайт
01 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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