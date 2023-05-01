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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варди – третий по голам в АПЛ среди действующих игроков

01 Мая 2023 • 23:21 Комментировать
Лестер
2:2
Эвертон
окончен

Нападающий «Лестера» Джейми Варди вновь напомнил о своём бомбардирском таланте.

36-летний футболист не мог отличиться в Премьер-лиге с октября, пока не поразил ворота «Лидса» на прошлой неделе. В проходящем сейчас поединке против «Эвертона» ветеран снова забил, установив на табло счёт 2:1 в пользу «лис». Как отмечает Squawka, Варди – третий бомбардир Премьер-лиги среди действующих игроков (136 голов). Выше него в рейтинге располагаются только Мохамед Салах из «Ливерпуля» (137) и Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (208).

Следить за ходом матча «Лестер» – «Эвертон» можно на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Мохамед Салах Джейми Варди Гарри Кейн
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