Варди – третий по голам в АПЛ среди действующих игроков

Нападающий «Лестера» Джейми Варди вновь напомнил о своём бомбардирском таланте.

36-летний футболист не мог отличиться в Премьер-лиге с октября, пока не поразил ворота «Лидса» на прошлой неделе. В проходящем сейчас поединке против «Эвертона» ветеран снова забил, установив на табло счёт 2:1 в пользу «лис». Как отмечает Squawka, Варди – третий бомбардир Премьер-лиги среди действующих игроков (136 голов). Выше него в рейтинге располагаются только Мохамед Салах из «Ливерпуля» (137) и Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (208).

Следить за ходом матча «Лестер» – «Эвертон» можно на сайте LiveResult.ru.