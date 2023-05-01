В какой клуб в Европе может перейти Роналду

Криштиану Роналду, по данным прессы, не хочет надолго задерживаться в Саудовской Аравии и намерен вернуться в Европу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где португальца можно увидеть в Старом Свете.

По данным разных медиа, Криштиану Роналду несчастлив в Саудовской Аравии. Даже супервыгодный контракт не придаёт ему мотивации задерживаться в этой ближневосточной стране. Роналду продолжает притягивать скандалы – то сочиняют слова президента «Аль-Насра», который якобы назвал португальца ошибкой, то обсуждают его расставание с Джорджиной Родригес. Вдобавок к этому новый клуб форварда проигрывает трофей за трофеем, что вряд ли приносит ему удовольствие. В этой ситуации Роналду вроде бы подумывает о возвращении в Европу. Вопрос только – куда именно.

«Реал» Мадрид

Криштиану Роналду, по слухам, хочет вернуться в «Реал». Португалец там провёл едва ли не лучший отрезок карьеры, так что в этом есть некая ностальгия. У «Реала» же имеются некоторые проблемы в атаке, так как Карим Бензема чуть сдал по сравнению с прошлым годом, а Эндрик переедет в столицу Испании лишь летом 2024-го. Возможно, в этой ситуации взять Роналду на короткий период и было бы нехудшим решением. Сам португалец ещё зимой рвался и предлагал себя «сливочным», но Флорентино Перес не в восторге от этой идеи. Возможно, Роналду и сумеет уговорить патрона «Реала», но верится в это с трудом.

«Ньюкасл»

Ещё зимой сообщали, что якобы у Роналду в контракте с «Аль-Насром» есть пункт о возможном переходе в «Ньюкасл». Он должен быть активирован, если «сороки» пробьются в Лигу чемпионов, к чему они близки. Стоит напомнить, что «Ньюкаслом» владеет как раз саудовский фонд. Логику в этом решении найти тоже можно. «Сорокам» в любом случае не помешает количественно увеличить состав, опытный футболист может лишь помочь, тем более такой медийный. Нет, Роналду не станет тем, вокруг кого будут выстраивать команду, но подойдёт как добавка. Правда, вопрос, а захочет ли Хау получить такого авторитетного, прошедшего пик и склочного футболиста? «Ньюкаслу» для статуса нужна звезда, но вряд ли в этой роли подойдёт стареющий Роналду, а двух медведей в одной берлоге держать не стоит.

«Спортинг» Лиссабон

Сколько было разговоров про возвращение в родной клуб! Роналду так и не поиграл толком за лиссабонскую команду, и уж завершить карьеру там можно было бы. Тем более что следующий сезон у «львов» будет сложным. Скорее всего, по итогам нынешнего чемпионата они не пробьются в Лигу чемпионов, так что надо будет возвращаться в тройку. Думается, в самом «Спортинге» с удовольствием вернули бы Роналду. Однако всерьёз встанет вопрос денег. Если «Реал» и «Ньюкасл» уж точно нашли бы при желании выход в финансовой составляющей, то вот «Спортингу» это будет сложнее. Лиссабонцы явно не потянут покупку форварда. Эта красивая история возможна только в случае, если сам Роналду проявит инициативу.

«Челси»

Лондонцы хотели подписать Роналду прошлым летом, но тогда Тодда Боули не поддержал Томас Тухель. Что в голове у американского владельца – сложно представить, но сейчас ему точно никто ничего не скажет. Фрэнк Лэмпард – временный тренер, нового не назначили, так что идеальный момент подписать португальца. Конечно, это скорее шутка. С футбольной точки зрения, «Челси» надо бы сначала разобраться в теми, кто уже есть в команде, а Роналду едва ли выглядит усилением. Однако Боули легко может позвать португальца, чтобы усилить центр нападения. Вряд ли очередное безумство собственника «синих» кого-то удивит.

«Бавария»

Когда год назад мюнхенцы рассматривали португальца как замену Левандовски, в этом была логика. Скорее удивило решение отказаться от подписания Роналду из-за скандального ореола португальца, будто это что-то внезапно всплывшее. В нынешней ситуации переход португальца в мюнхенскую команду выглядит более странным, но именно сейчас не кажется чем-то невероятным. «Бавария» сменила тренера так, что уже думает повторить этот трюк летом. При этом ходят разговоры, что и руководство клуба может обновиться. В ситуации турбулентности кто-то может взять и подписать Роналду на место центрфорварда, благо позиция остается проблемной. Безумно? Конечно, но в Мюнхене сейчас именно так.

Роман Андреев