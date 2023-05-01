Гленн Мюррей назвал главную проблему «Лестера»

Английский «Лестер» ведет непростую борьбу за выживание в высшей лиге чемпионата Англии, а ведь речь идет об одной из немногих команд, которая может похвастать чемпионским титулом в 21-м веке. Бывший английский бомбардир Гленн Мюррей назвал причину, которая так ослабила команду.

- Я считаю, что проблемы начались после того, как они позволили уйти Касперу Шмейхелю. Он - один из лидеров клуба. Нельзя было отпускать такого важного для команды игрока, становившегося чемпионом с ней, - цитирует слова Мюррея BBC Sport.

Сейчас «Лестер» сражается с «Эвертоном» в заключительном матче тридцать четвертого тура АПЛ. Следить за событиями этой игры можно в формате прямой онлайн-трансляции.