Мэддисон оценил вклад нового тренера в «Лестер»

У английского «Лестера» сменился тренер, после четырех лет работы Брендан Родежрс, приведший клуб к победе в Кубке Англии в 2021 году, сложил полномочия. Сейчас «лис» пытается спасти от вылета Дин Смит - и нападающий команды Джеймс Мэддисон высоко ценит его усилия.

- Он помог нам воспрянуть. Новый менеджер - это новый взгляд, новые мысли, новые силы, - считает Мэддисон, слова которого цитирует BBC Sport.

Сейчас «Лестер» сражается с «Эвертоном», команда Мэддисона ведет в счете. Следить за событиями этой игры английского чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции.