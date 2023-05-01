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«Лидс» может снова уволить тренера

01 Мая 2023 • 21:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лидс
06.05 17:00

Главный тренер «Лидса» Хави Грасия может не доработать до конца текущий сезон.

53-летний специалист был назначен на пост рулевого «павлинов» в конце февраля, однако не добился результатов, которых от него ждали. В настоящий момент команда располагается на 16-й строчке, находясь всего в одном набранном очке от зоны вылета. Как сообщает журналист Джон Перси, руководство «Лидса» всерьёз рассматривает возможность скорого увольнения Грасии, чтобы увеличить шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

6 мая «Лидсу» предстоит сыграть на выезде против действующего лидера чемпионата – «Манчестер Сити».

Напомним, что ранее в текущем сезона из «Лидса» был уволен Джесси Марш.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Хави Грасия
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИДС
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