«Лидс» может снова уволить тренера

Главный тренер «Лидса» Хави Грасия может не доработать до конца текущий сезон.

53-летний специалист был назначен на пост рулевого «павлинов» в конце февраля, однако не добился результатов, которых от него ждали. В настоящий момент команда располагается на 16-й строчке, находясь всего в одном набранном очке от зоны вылета. Как сообщает журналист Джон Перси, руководство «Лидса» всерьёз рассматривает возможность скорого увольнения Грасии, чтобы увеличить шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

6 мая «Лидсу» предстоит сыграть на выезде против действующего лидера чемпионата – «Манчестер Сити».

Напомним, что ранее в текущем сезона из «Лидса» был уволен Джесси Марш.