«Боруссия» может вернуть Санчо, но выкупа не будет

Вингер Джедон Санчо в обозримом будущем может вернуться в дортмундскую «Боруссию». Несколько дней назад в прессе появилась информация о желании Санчо снова примерить на себе футболку «шмелей». Как сообщает на своих страницах Bild, такой расклад возможен. При этом отмечается, что «Боруссия» не сможет купить Санчо – для клуба это слишком дорого. Дортмундцы могут лишь взять 23-летнего футболиста в аренду.

В своё время Санчо провёл за «Боруссию» 137 игр, в которых забил 50 голов и отдал 64 голевых паса. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джедона в 55 миллионов евро.