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Известен план «Манчестер Сити» в отношении Холанна

01 Мая 2023 • 20:33 Комментировать

«Манчестер Сити» рассчитывает подписать новый контракт с Эрлингом Холанном. Как сообщает на своих страницах Football Insider, идея «горожан» заключается в том, чтобы заключить трудовое соглашение, которое связало бы норвежца с клубом ещё на два сезона – до средины 2029 года.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета прошлого года после трансфера из дортмундской «Боруссии». С тех пор нападающий провёл за «горожан» 44 матча, в которых забил 50 голов и отдал восемь голевых передач.

«Манчестер Сити» на текущий момент является лидером чемпионата Англии.

Холанн и «Реал»: агент подлила масла в огонь слухов

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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