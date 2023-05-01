Назван «серьёзный претендент» на должность тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» продолжает работать над поиском нового главного тренера. Как сообщает ESPN, возглавить лондонскую команду летом может Арне Слот. 44-летний нидерландец назван «серьёзным претендентом на эту должность».

В настоящий момент Арне Слот тренирует «Фейеноорд». За четыре тура до финиша чемпионата Нидерландов команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая второй ПСВ на восемь очков.

В прошлом сезоне «Фейеноорд» дошёл до финала Лиги конференций, а в этом сезоне – до четвертьфинала Лиги Европы.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.