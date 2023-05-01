Моуринью отказался возглавить клуб АПЛ

Известный тренер Жозе Моуринью мог вернуться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, с португальским тренером связывался представитель руководства «Челси». Обсуждалась возможность третьего пришествия Моуринью на «Стэмфорд Бридж». Впрочем, Особенный дал понять, что не заинтересован в этой работе.

Действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца сезона 2023/2024. При этом слухи то и дело связывают 60-летнего португальца с другими клубами.

Напомним, что под руководством Жозе Моуринью «Челси» трижды становился чемпионом Англии – в 2005, 2006 и 2015 годах.