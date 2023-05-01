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Клопп хочет привести в «Ливерпуль» футболиста «ПСЖ»

01 Мая 2023 • 17:56 Комментировать

Летом в «Ливерпуле» намечается серьёзная перестройка состава. О том, что клуб настраивается на активное трансферное окно, уже несколько раз говорил главный тренер команды Юрген Клопп.

Слухи продолжают связывать «Ливерпуль» с полузащитником «ПСЖ» Ренату Саншешем. По данным Fichajes, привести в клуб 25-летнего португальца очень хочет Клопп – немец является большим поклонником Саншеша.

Отмечается, что стоимость Ренату Саншеша ближайшим летом может составить примерно 30 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Саншеш провёл 22 матча, в которых записал на свой счёт два гола.

Клопп получил травму после гола «Ливерпуля»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Юрген Клопп Ренату Саншеш трансферы футбола - лето 2023
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