Клопп хочет привести в «Ливерпуль» футболиста «ПСЖ»

Летом в «Ливерпуле» намечается серьёзная перестройка состава. О том, что клуб настраивается на активное трансферное окно, уже несколько раз говорил главный тренер команды Юрген Клопп.

Слухи продолжают связывать «Ливерпуль» с полузащитником «ПСЖ» Ренату Саншешем. По данным Fichajes, привести в клуб 25-летнего португальца очень хочет Клопп – немец является большим поклонником Саншеша.

Отмечается, что стоимость Ренату Саншеша ближайшим летом может составить примерно 30 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Саншеш провёл 22 матча, в которых записал на свой счёт два гола.

Клопп получил травму после гола «Ливерпуля»