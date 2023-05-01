Икарди будет играть в АПЛ – назван клуб

Нападающий Мауро Икарди, вероятно, продолжит карьеру в Премьер-лиге Англии. Как сообщает As Marca, к трансферу 30-летнего аргентинца близок «Фулхэм».

Отмечается, что «Фулхэм» заплатит за Икарди 12 миллионов евро. Ещё 3 миллиона будут заложены в сделку в качестве бонусов.

В настоящий момент Мауро Икарди выступает в аренде за «Галатасарай». Права на аргентинского футболиста принадлежат «ПСЖ». Контракт Икарди в Париже рассчитан до средины 2024 года.

«Фулхэм» - крепкий середняк чемпионата Англии. На текущий момент команда располагается на 10-й позиции в турнирной таблице.