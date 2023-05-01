Агент Головина рассказал об интересе «Ньюкасла»

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об интересе «Ньюкасла» к россиянину.

«От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов ― это интересная перспектива», ― заявил агент хавбека в интервью «Чемпионату». По его словам, интерес к Александру также проявляли «Вест Хэм» и «Эвертон», однако сам игрок хотел продолжить карьеру в клубе, участвующем в еврокубках, из-за своего максимализма.

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.