Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Головина рассказал об интересе «Ньюкасла»

01 Мая 2023 • 15:50 Комментировать
Монако
0:4
Монпелье
окончен

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об интересе «Ньюкасла» к россиянину.

«От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов ― это интересная перспектива», ― заявил агент хавбека в интервью «Чемпионату». По его словам, интерес к Александру также проявляли «Вест Хэм» и «Эвертон», однако сам игрок хотел продолжить карьеру в клубе, участвующем в еврокубках, из-за своего максимализма.

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Головин Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
2.22 3.30 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
16:21 · Англия. Премьер-лига
Икарди будет играть в АПЛ – назван клуб
15:58 · Англия. Премьер-лига
Юссуф Фофана заинтересовал два клуба из АПЛ
15:50 · Англия. Премьер-лига
Агент Головина рассказал об интересе «Ньюкасла»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Аке
14:50 · Англия. Премьер-лига
Хави: «Будет справедливо, если «Манчестер Сити» выиграет требл»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля»: «Будем молиться за Клоппа»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард рассказал о состоянии Кулибали
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить игрока «Реала»
13:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мэйсон не понимает, почему Жоту не удалили? Райан должен беспокоиться о других вещах»
13:24 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард рассказал о кадровой ситуации в «Челси»
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру 1
13:18 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Не думаю, что сейчас лучший момент для встречи с «Арсеналом»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты планы «Тоттенхэма» по Кейну
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на португальского полузащитника
12:59 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перейти в итальянский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем