Игрок «Ливерпуля»: «Будем молиться за Клоппа»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт дал комментарий по поводу инцидента с Юргеном Клоппом. После победного гола своей команды в матче с «Тоттенхэмом» немецкий тренер получил травму.

«Надо постучать по дереву. Надеюсь, травма не слишком серьёзная. Будем молиться за него. Забить победный гол за 30 секунд до финального свистка – прекрасное чувство! Надеюсь, Клопп быстро восстановится», - сказал Эллиотт журналистам.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на своём поле с результатом 4:3. На текущий момент мерсисайдцы занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.