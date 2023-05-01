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Игрок «Ливерпуля»: «Будем молиться за Клоппа»

01 Мая 2023 • 14:42 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт дал комментарий по поводу инцидента с Юргеном Клоппом. После победного гола своей команды в матче с «Тоттенхэмом» немецкий тренер получил травму.

«Надо постучать по дереву. Надеюсь, травма не слишком серьёзная. Будем молиться за него. Забить победный гол за 30 секунд до финального свистка – прекрасное чувство! Надеюсь, Клопп быстро восстановится», - сказал Эллиотт журналистам.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на своём поле с результатом 4:3. На текущий момент мерсисайдцы занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Харви Эллиотт
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