«Манчестер Сити» может купить игрока «Реала»

«Манчестер Сити» работает над усилением состава на трансферное лето. Как сообщает Fichajes, в сфере интересов «горожан» находится футболист «Реала». Речь идёт о защитнике Ферлане Менди. В английском клубе видят во французе идеальную замену для Жоау Канселу. Португалец сейчас играет в аренде за «Баварию» и, очень вероятно, будет продан летом.

Ранее в прессе появлялась информация о готовности «Реала» продать Менди ближайшим летом. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего защитника в 35 миллионов евро.

Добавим, что Ферлан Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года.

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