«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру

Бывший защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий в чемпионате Франции за «Ниццу», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги, рапортуют журналисты Todofichajes.

В летнем трансфере 23-летнего исполнителя заинтересован «Манчестер Юнайтед», который рассматривает Жан-Клера в качестве замены Гарри Магуайру. Англичанин может покинуть «Олд Траффорд» грядущим летом.

Тодибо связан контрактными обязательствами с «Ниццей» до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 защитник сыграл 30 матчей, получил две желтые карточки и дважды был удален.