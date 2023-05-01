«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Магуайру

Бывший защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий в чемпионате Франции за «Ниццу», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги, рапортуют журналисты Todofichajes.
В летнем трансфере 23-летнего исполнителя заинтересован «Манчестер Юнайтед», который рассматривает Жан-Клера в качестве замены Гарри Магуайру. Англичанин может покинуть «Олд Траффорд» грядущим летом.
Тодибо связан контрактными обязательствами с «Ниццей» до лета 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Лиги 1 защитник сыграл 30 матчей, получил две желтые карточки и дважды был удален.
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ай гаспада вы побили усе рекорды русскай славеснасци.. милка памэдоровна аж уся абзавидовалась.. А-ха-ха-ха! )))
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