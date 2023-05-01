Раскрыты планы «Тоттенхэма» по Кейну

Нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может задержаться в нынешнем клубе. По сообщениям журналистов Todofichajes, боссы столичного клуба собираются предложить лидеру команды новый трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2026 года.

Кейн защищает цвета «шпор» с января 2011 года. Его действующее трудовое соглашение с лондонцами рассчитано до завершения сезона-2023/2024.

На счету 29-летнего нападающего 34 матча в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Гарри отметился 25 забитыми мячами (четыре – с пенальти) и тремя результативными передачами.