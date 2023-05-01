«Бавария» нацелилась на португальского полузащитника

27-летний португальский полузащитник Жоау Палинья, который выступает на правах аренды за лондонский «Фулхэм», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге, где интерес к нему проявляет «Бавария». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Конкурентами «Баварии» в споре за игрока считаются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 35 миллионов евро. Контракт Палиньи с «дачниками» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Жоау провел 30 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами.