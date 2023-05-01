Обамеянг может перейти в итальянский топ-клуб

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть лондонский «Челси» по завершении текущего сезона и переехать в чемпионат Италии. Как информирует Todofichajes, в услугах 33-летнего габонского форварда заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» предпримут попытку подписать африканца, если команду покинет бельгийский голеадор Ромелу Лукаку.

Обамеянг связан контрактными обязательствами с «пенсионерами» до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Премьер-лиги Пьер-Эмерик провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.