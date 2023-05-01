Невилл оценил шансы «Манчестер Сити» на требл

Бывший защитник национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался относительно возможного требла «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» уже опережает «Арсенал» на один балл в турнирной таблице. Думаю, у «горожан» отличные шансы взять требл. Команда находится в отличной форме, все игроки в порядке», - передает слова Невилла Football.London.

В последнем матче «Манчестер Сити» на выезде отпраздновал победу над «Фулхэмом» со счетом 2:1. Подопечные Хосепа Гвардиолы претендуют на победу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов.