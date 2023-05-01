«Манчестер Сити» принял важное решение по Холанну

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с норвежским бомбардиром Эрлингом Холанном. Как стало известно журналистам портала Goal.com, «горожане» планируют в ближайшее время сесть за стол переговоров, несмотря на действующий контракт до 2027 года.

В клубе из Манчестера приняли такое решение на фоне информации о намерении мадридского «Реала» переманить скандинавского футболиста.

Эрлинг пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне Премьер-лиги Холанн провел 30 матчей, забил 34 гола и сделал семь ассистов.