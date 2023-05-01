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«Манчестер Сити» принял важное решение по Холанну

01 Мая 2023 • 12:07 Комментировать (1)

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с норвежским бомбардиром Эрлингом Холанном. Как стало известно журналистам портала Goal.com, «горожане» планируют в ближайшее время сесть за стол переговоров, несмотря на действующий контракт до 2027 года.

В клубе из Манчестера приняли такое решение на фоне информации о намерении мадридского «Реала» переманить скандинавского футболиста.

Эрлинг пополнил ряды «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне Премьер-лиги Холанн провел 30 матчей, забил 34 гола и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Мая 2023 в 12:11
ай ну што перец.. я ж те гов0рил - кури бамбук лох челийскей.. А-ха-ха-ха! )))
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