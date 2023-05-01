Клопп анонсировал трансферы «Ливерпуля»

Немецкий специалист Юрген Клопп, который занимает пост главного тренера «Ливерпуля», поведал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы займемся делами летом. Нужно найти правильных футболистов. Наша команда уже написала потрясающую историю, однако теперь мы начинаем новую», - передает слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По итогам 33 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 56 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда Клоппа отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. Следующий матч «красные» проведут против «Фулхэма».