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Клопп анонсировал трансферы «Ливерпуля»

01 Мая 2023 • 10:59 Комментировать (1)

Немецкий специалист Юрген Клопп, который занимает пост главного тренера «Ливерпуля», поведал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Мы займемся делами летом. Нужно найти правильных футболистов. Наша команда уже написала потрясающую историю, однако теперь мы начинаем новую», - передает слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По итогам 33 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 56 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда Клоппа отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. Следующий матч «красные» проведут против «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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snk6565
01 Мая 2023 в 11:20
Команда Клоппа отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко...аууууу...вы там в своем уме????...вы сами то перечитывайте чего накропали
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