«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Ромы»

Бывший нападающий лондонского «Челси», а ныне игрок «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в Английскую премьер-лигу. Согласно данным журналистов Gazzetta dello Sport, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, скауты «красных дьяволов» посетили недавний матч римского клуба против «Милана» (1:1) в рамках 32-го тура чемпионата Англии. В этой встрече Абрахам отметился одним забитым мячом.

25-летний форвард выступает за «Рому» с 2021 года. В нынешнем сезоне Абрахам провел 45 поединков во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.