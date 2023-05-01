«Вест Хэм» готов продать Соучека

Полузащитник национальной сборной Чехии Томаш Соучек, выступающий за лондонский «Вест Хэм», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Football Insider.

Соглансо сведениям источника, руководство «молотобойцев» готово рассмотреть варианты продажи хавбека, учитывая его истекающий трудовой договор в 2024 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний полузащитник провел 33 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Добавим, что Томаш выступает за «Вест Хэм» с лета 2020 года.