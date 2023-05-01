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Гвардиола забраковал Неймара - известна причина

01 Мая 2023 • 09:40 Комментировать (1)

Бразильский нападающий Неймар, правами на которого владеет «ПСЖ», находится в сфере интересов «Манчестер Сити». Однако переход вряд ли состоится из-за позиции главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Согласно данным портала Goal.com, испанский специалист выступает против подписания 31-летнего звездного футболиста. Гвардиолу не устраивает поведение Неймара за пределами поля. Бразилец часто любит посещать различные вечеринки, что не нравится Пепу.

За «ПСЖ» Неймар выступает с августа 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Трансферный ценник – 70 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» может купить Неймара, но есть важное условие

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола Неймар
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efinn
01 Мая 2023 в 09:47
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