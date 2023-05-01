«Челси» в шаге от договорённости с новым тренером

Лондонский «Челси» близок к договоренности с новым главным тренером. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, пост наставника команды займет Маурисио Почеттино.

На этой неделе «пенсионеры» поведут с аргентинским специалистом финальный этап переговоров. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.

В настоящий момент пост главного тренера «Челси» занимает Фрэнк Лэмпард. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

После 32 проведенных матчей «пенсионеры» набрали 39 баллов и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ.