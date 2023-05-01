«Манчестер Сити» подписывает нового вратаря

15-летний вратарь Спайк Бритс может перейти в один из грандов Английской премьер-лиги. Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити».

По данным инсайдера, руководство «горожан» планирует оформить трансфер голкипера юношеской сборной Англии в ближайшие дни. Кроме «Манчестер Сити», интерес к Бритсу проявляет «Брентфорд».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 76 баллов после 32 проведенных матчей. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Арсенал» на одно очко.