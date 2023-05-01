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Клопп восхитился работой де Дзерби

01 Мая 2023 • 09:07 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби.

«Брайтон» в этот уик-энд провел один из лучших матчей, которые я видел в своей жизни. Хочу сказать: Роберто де Дзерби – это вау. Они позади нас с двумя играми в запасе, «Астон Вилла» тоже хороша. Если мы обгоним их, то это уже будет успехом», - передает слова немецкого специалиста BBC Sport.

Напомним, что «Брайтон» разгромно победил «Вулверхэмптон» со счетом 6:0. В свою очередь «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» - 4:3. После 33 туров мерсисайдцы занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Брайтон Роберто де Дзерби
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