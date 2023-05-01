Павлюченко дал прогноз на матч «Лестер» - «Эвертон»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «Лестером» и «Эвертоном» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Обе команды рискуют вылететь. Так что в обороне точно никто сидеть не станет. Думаю, домашние трибуны помогут «Лестеру». «Эвертону» не повезло проводить такой важный матч на выезде», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч «Лестер» - «Эвертон» состоится сегодня, 1 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.