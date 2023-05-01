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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Павлюченко дал прогноз на матч «Лестер» - «Эвертон»

01 Мая 2023 • 08:18 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между «Лестером» и «Эвертоном» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Обе команды рискуют вылететь. Так что в обороне точно никто сидеть не станет. Думаю, домашние трибуны помогут «Лестеру». «Эвертону» не повезло проводить такой важный матч на выезде», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч «Лестер» - «Эвертон» состоится сегодня, 1 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лестер Роман Павлюченко
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01.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Эвертон Эвертон
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