Тен Хаг - о Фернандеше: «Без таких футболистов не выигрываются трофеи»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ после завершения поединка против бирмингемской «Астон Виллы» (1:0) в рамках 34-го тура Премьер-лиги. Автором единственного гола стал Бруну Фернандеш.

«Фернандеш – крутой футболист. Несколько недель назад поднимался вопрос о его капитанстве, это было безумием, потому что Бруну – явный лидер. Он подает пример порастающему поколению «МЮ». Дает команде энергию и решимость. Без таких футболистов не выигрываются трофеи», - передает слова нидерландского тренера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Фернандеш провел 31 матч, отметившись шестью голам и семью ассистами.