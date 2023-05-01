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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайч рассказал о проблемах «Эвертона»

01 Мая 2023 • 01:17 Комментировать
Лестер
...
Эвертон
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Через 19 ч. 37 мин.

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч порассуждал на тему последних неудач команды.

За пять туров до финиша «ириски» занимают 19-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. В последних десяти матчах команда одержала всего одну победу.

«Нервы, напряжение, трудности при подготовке к матчам – всё это сказывается. Были травмы, дисквалификации, игроки приходили и уходили из команды.

Очень непросто, когда между матчами так мало времени – приходится концентрироваться на восстановлении сил, а не на непосредственной подготовке к играм. Сейчас многое будет зависеть от нашего менталитета», – приводит FotMob слова Дайча.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч
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ЛЕСТЕР ЭВЕРТОН
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