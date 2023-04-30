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Эмери: «Когда я приехал в «Севилью», дель Нидо сказал мне: «Здесь ты узнаешь, каково это – выигрывать титулы»

30 Апреля 2023 • 19:09 Комментировать

Нынешний рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери вспомнил, как он возглавил «Севилью» более десяти лет назад. Испанский специалист рассказал о словах тогдашнего президента клуба Хосе Марии дель Нидо.

«Когда я приехал в «Севилью», дель Нидо сказал мне: «Ты выигрывал какие-нибудь титулы? Ну, здесь ты узнаешь, каково это – выигрывать их…» Вот так это было», - рассказал Эмери, чьи слова приводит AS.

Под руководством Унаи Эмери «Севилья» три раза выиграла Лигу Европы – в 2014, 2015 и 2016 годах. Это были первые трофеи в тренерской карьере Эмери.

Напомним, что в своё время Эмери поработал и в России – со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Унаи Эмери
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