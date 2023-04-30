«Ливерпуль» громит «Тоттенхэм» на 15-й минуте матча

В прошлое воскресенье «Тоттенхэм» крупно – со счётом 1:6 – проиграл в гостях у «Ньюкасла». Тогда лондонцы пропустили пять голов уже к 21-й минуте поединка. Прошла неделя, и «шпоры» снова проваливают стартовый отрезок матча Премьер-лиги. В гостях у «Ливерпуля» «Тоттенхэм» пропустил трижды за четверть часа. Авторами забитых голов стали Кёртис Джонс (3-я минута), Луис Диас (5-я минута) и Мохамед Салах (15-я минута).

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.