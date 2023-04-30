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«Ньюкасл» проиграл первый тайм «Саутгемптону», но всё равно был сильнее аутсайдера

30 Апреля 2023 • 18:03 Комментировать
Ньюкасл
3:1
Саутгемптон
окончен

В 34-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Саутгемптон», доминировал на поле, но умудрился проиграть первый тайм. На 41-й минуте Стюарт Армстронг принял мяч в штрафной и послал его в сетку. До этого Бруно Гимараэс с линии штрафной пробил рядом с каркасом. Энтони Гордон оказался сам перед воротами и попал в левую штангу.

После перерыва рейд Александра Исака привел к прострелу к линии вратарской, и Каллум Уилсон был беспощаден. Он же забил снова с центра штрафной, но из офсайда. Уже в следующих атаках «Ньюкасл» все равно добился своего. Очередной корнер, Свен Ботман пробил головой, и мяч рикошетом от Тео Уолкотта оказался за ленточкой. А Уилсон тут же забил по правилам, сделав всё сам после прорыва в штрафную - 3:1.

«Ньюкасл» идет на третьем месте, соперник - последний.

Протокол игры  
Ньюкасл3:1Саутгемптон
  41'Армстронг Стюарт (0:1)
(1:1) Уилсон Каллум54'  
(2:1) Уолкотт Тео79'  
(3:1) Уилсон Каллум81'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЖоэлинтон  82'Гимараэс БруноУиллок Джо 90' (Ритчи Мэтт ( 90') Мёрфи Джейкоб 69' (Альмирон Мигель ( 69') Исак Александр 90' (Андерсон Эллиот ( 90') Гордон Энтони 46' (Уилсон Каллум ( 46')
Запасные: Таргетт МэттЛьюис ДжамалФрейзер РайанДамметт ПолДубравка МартинМанкильо Хави
Маккарти АлексЛянко Войнович 70' (Армстронг Адам ( 70') Беднарек Ян  4'Белла-Кочап АрмельУокер-Питерс Кайл  56'Дженепо Мусса 64' (Уолкотт Тео ( 64') Уорд-Праус ДжеймсЛавия Ромео  73'Армстронг Стюарт  71' 71' (Эльюнусси Мохамед ( 71') Сулемана Камалдин 70' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 70') Алькарас Карлос 77' (Адамс Че ( 77')
Запасные: Диалло ИбраимаБазуну ГэвинЧалета-Цар ДуеМара Секу
30 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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