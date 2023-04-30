«Ньюкасл» проиграл первый тайм «Саутгемптону», но всё равно был сильнее аутсайдера

В 34-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Саутгемптон», доминировал на поле, но умудрился проиграть первый тайм. На 41-й минуте Стюарт Армстронг принял мяч в штрафной и послал его в сетку. До этого Бруно Гимараэс с линии штрафной пробил рядом с каркасом. Энтони Гордон оказался сам перед воротами и попал в левую штангу.

После перерыва рейд Александра Исака привел к прострелу к линии вратарской, и Каллум Уилсон был беспощаден. Он же забил снова с центра штрафной, но из офсайда. Уже в следующих атаках «Ньюкасл» все равно добился своего. Очередной корнер, Свен Ботман пробил головой, и мяч рикошетом от Тео Уолкотта оказался за ленточкой. А Уилсон тут же забил по правилам, сделав всё сам после прорыва в штрафную - 3:1.

«Ньюкасл» идет на третьем месте, соперник - последний.