«Борнмут» устроил разгром «Лидсу»

В 34-м туре Премьер-лиги «Борнмут» играл против «Лидса». Хозяева очень даже неплохо использовали свои моменты и забили трижды. В середине первого тайма с интервалом в четыре минуты оформил дубль Лерма Хефферсон. Патрик Бэмфорд быстро отыграл один мяч, но последнее слово было за «Борнмутом», Доминик Соланке забил третий гол, а на 90-й минуте отличился Антуан Семеньо - 4:1.

«Борнмут» - 13-й, соперник - 16-й.