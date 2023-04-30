«Борнмут» устроил разгром «Лидсу»

В 34-м туре Премьер-лиги «Борнмут» играл против «Лидса». Хозяева очень даже неплохо использовали свои моменты и забили трижды. В середине первого тайма с интервалом в четыре минуты оформил дубль Лерма Хефферсон. Патрик Бэмфорд быстро отыграл один мяч, но последнее слово было за «Борнмутом», Доминик Соланке забил третий гол, а на 90-й минуте отличился Антуан Семеньо - 4:1.
«Борнмут» - 13-й, соперник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Хефферсон Лерма20'
|(2:0) Хефферсон Лерма24'
|32'Бэмфорд Патрик (2:1)
|(3:1) Соланке Доминик63'
|(4:1) Семеньо Антуан90'
Нето Мурара•Смит Адам• 55'Сенеси Маркос•Келли Ллойд•Винья Матиас63' (Энтони Джейдон (63') •Ротуэлл Джо73' (Кук Льюис (73') •Хефферсон Лерма•Уттара Данго•Биллинг Филип63' (Мур Киффер (63'•Семеньо Антуан83') •Кристи Райан•Соланке Доминик89' (Стэйси Джек (89')
Запасные: Брукс Дэвид•Траверс Марк•Стивенс Джек•Забарный Илья
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус•Кох Робин•Купер Лиам34' (Вебер Максимилиан (34') •Эйлинг Люк•Маккенни Уэстон71' (Форшоу Адам (71') •Рока Марк•Харрисон Джек•Саммервилл Крисенсио•Бэмфорд Патрик71' (Морено Родриго (71') •Ньонто Вильфред
30 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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