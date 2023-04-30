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«Борнмут» устроил разгром «Лидсу»

30 Апреля 2023 • 18:02 Комментировать
Борнмут
4:1
Лидс
окончен

В 34-м туре Премьер-лиги «Борнмут» играл против «Лидса». Хозяева очень даже неплохо использовали свои моменты и забили трижды. В середине первого тайма с интервалом в четыре минуты оформил дубль Лерма Хефферсон. Патрик Бэмфорд быстро отыграл один мяч, но последнее слово было за «Борнмутом», Доминик Соланке забил третий гол, а на 90-й минуте отличился Антуан Семеньо - 4:1.

«Борнмут» - 13-й, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Борнмут4:1Лидс
(1:0) Хефферсон Лерма20'  
(2:0) Хефферсон Лерма24'  
  32'Бэмфорд Патрик (2:1)
(3:1) Соланке Доминик63'  
(4:1) Семеньо Антуан90'  
Нето МурараСмит Адам  55'Сенеси МаркосКелли ЛлойдВинья Матиас 63' (Энтони Джейдон ( 63') Ротуэлл Джо 73' (Кук Льюис ( 73') Хефферсон ЛермаУттара ДангоБиллинг Филип 63' (Мур Киффер ( 63'Семеньо Антуан 83') Кристи РайанСоланке Доминик 89' (Стэйси Джек ( 89')
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркСтивенс ДжекЗабарный Илья
Мелье ИлланКристенсен РасмусКох РобинКупер Лиам 34' (Вебер Максимилиан ( 34') Эйлинг ЛюкМаккенни Уэстон 71' (Форшоу Адам ( 71') Рока МаркХаррисон ДжекСаммервилл КрисенсиоБэмфорд Патрик 71' (Морено Родриго ( 71') Ньонто Вильфред
Запасные: Ааронсон БренденРюттер ЖоржиньоРоблес ЖоэльФирпо ЖуниорГринвуд СэмСтрёйк Паскаль
30 апреля. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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