«Бавария» участвует в гонке за Маунтом

Действующий контракт полузащитника Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитан до конца июня 2024 года. Поскольку переговоры о продлении контракта не дают желаемого результата, лондонский клуб может продать игрока ближайшим летом. Маунта активно связывают с «Ливерпулем», но у игрока есть и другой вариант. Как сообщает Football Insider, в гонке за англичанином участвует и «Бавария».

Стоит напомнить, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель прекрасно знает Мэйсона Маунта, ведь ранее он работал в «Челси».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Маунта в 65 миллионов евро. Полузащитник является воспитанником «Челси».