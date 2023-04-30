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«Бавария» участвует в гонке за Маунтом

30 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать

Действующий контракт полузащитника Мэйсона Маунта с «Челси» рассчитан до конца июня 2024 года. Поскольку переговоры о продлении контракта не дают желаемого результата, лондонский клуб может продать игрока ближайшим летом. Маунта активно связывают с «Ливерпулем», но у игрока есть и другой вариант. Как сообщает Football Insider, в гонке за англичанином участвует и «Бавария».

Стоит напомнить, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель прекрасно знает Мэйсона Маунта, ведь ранее он работал в «Челси».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Маунта в 65 миллионов евро. Полузащитник является воспитанником «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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