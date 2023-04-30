Санчо – Бруну Фернандешу: «Хватит ныть»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Астон Виллы». В социальных сетях появился видеофрагмент, на котором вингер Джедон Санчо обращается к своему одноклубнику Бруну Фернандешу.

«Хватит ныть», - предположительно такую фразу сказал Санчо португальцу. Об этом пишут британские источники.

Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.