«Лидс» повторил 37-летний рекорд чемпионата Англии по пропущенным голам за месяц

Один из аутсайдеров текущего сезона Английской премьер-лиги «Лидс» умудрился пропустить в подходящем к концу апреле 21 гол.

Как сообщает Opta Sports, такое число пропущенных мячей за календарный месяц является повторением антирекорда «Ньюкасла»: в апреле 1986 года «сороки» тоже пропустили 21 раз.

Отметим, что число пропущенных голов «Лидс» может увеличить, так как в данный момент продолжается их игра с набравшим отличный ход «Борнмутом», «вишни» ведут - 2:1.

Напомним, в апреле «Лидс» проиграл «Арсеналу» (1:4), обыграл «Ноттингем Форест» (2:1), затем дважды крупно уступил – «Кристал Пэлас» (1:5), «Ливерпулю» (1:6). В последних двух играх до сегодняшнего дня клуб проиграл «Фулхэму» (1:2) и сыграл вничью с «Лестером» (1:1).