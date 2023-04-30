Два клуба АПЛ нацелились на молодого игрока «Реала»

Сразу два клуба Английской премьер-лиги нацелились на 20-летнего нападающего «Реала» Рауля Асенсио. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Caughtoffside, заполучить Асенсио хотят «Вест Хэм» и «Лидс».

Отмечается, что потенциальная стоимость молодого футболиста ближайшим летом может составить всего лишь один миллион фунтов (более 1,1 миллиона евро).

Стоит сказать, что «Вест Хэм» и «Лидс» располагаются в нижней части турнирной таблицы Премьр-лиги, занимая соответственно 15-е и 16-е места на текущий момент. Обе команды относятся к борцам за сохранение прописки в топ-дивизионе.