Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ

Нападающий Пауло Дибала может сменить «Рому» на другой клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает CalcioMercatoWeb, подписать аргентинского форварда может «Ньюкасл». Если «сороки» удержатся в зоне Лиги чемпионов, то они будут стремиться серьёзно усилить свой состав летом.

Ранее сообщалось о том, что зарубежные клубы могут выкупить Пауло Дибалу у «Ромы» всего лишь за 12 миллионов евро.

Пауло Дибала в сезоне 2022/2023 провёл 34 матча. В них аргентинский нападающий забил 16 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 29-летнего Дибалу в 30 миллионов евро.