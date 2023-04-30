Сане может вернуться в АПЛ, но не в «Манчестер Сити»

Вингер Лерой Сане в обозримом будущем может снова оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает Sport Witness, «Бавария» может использовать Сане в рамках сделки по подписанию полузащитника Матео Ковачича из «Челси». Ранее в прессе появлялась информация о желании Томаса Тухеля видеть хорвата в составе своей команды.

Отмечается, что за возвращение в Англию выступает супруга Лероя Сане.

В своё время – в 2016-2020 годах – Лерой Сане выступал на Туманном Альбионе за «Манчестер Сити». 27-летний вингер оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро.

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