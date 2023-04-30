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«Ньюкасл» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

30 Апреля 2023 • 15:30 Комментировать
Ньюкасл
0:1
Саутгемптон
1 1.35 X 4.90 2 9.00
перерыв

В 33-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ньюкасл» и «Саутгемптон».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ньюкасл0:1Саутгемптон
 41'Армстронг Стюарт (0:1)
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЖоэлинтонГимараэс БруноУиллок ДжоМёрфи ДжейкобИсак АлександрГордон Энтони
Запасные: Таргетт МэттЛьюис ДжамалУилсон КаллумРитчи МэттФрейзер РайанДамметт ПолДубравка МартинАндерсон ЭллиотАльмирон МигельМанкильо Хави
Маккарти АлексЛянко ВойновичБеднарек Ян  4'Белла-Кочап АрмельУокер-Питерс КайлДженепо МуссаУорд-Праус ДжеймсЛавия РомеоАрмстронг СтюартСулемана КамалдинАлькарас Карлос
Запасные: Диалло ИбраимаЭльюнусси МохамедАдамс ЧеБазуну ГэвинАрмстронг АдамЧалета-Цар ДуеУолкотт ТеоМэйтленд-Найлс ЭйнслиМара Секу
30 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Ньюкасл Саутгемптон
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НЬЮКАСЛ САУТГЕМПТОН
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