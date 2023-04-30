«Ньюкасл» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 33-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ньюкасл» и «Саутгемптон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ньюкасл - Саутгемптон
Доступ после регистрации
Протокол игры
|41'Армстронг Стюарт (0:1)
Маккарти Алекс•Лянко Войнович•Беднарек Ян• 4'Белла-Кочап Армель•Уокер-Питерс Кайл•Дженепо Мусса•Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео•Армстронг Стюарт•Сулемана Камалдин•Алькарас Карлос
30 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Бан пользователя