Кейн ностальгирует по временам с Почеттино

Главный бомбардир «Тоттенхэма» Гарри Кейн вспомнил о периоде под руководством Маурисио Почеттино.

«У нас было три или четыре действительно хороших года. Мы конкурировали на самом высоком уровне, и это было без траты кучи денег. У нас была действительно хорошая смесь молодых и опытных игроков. Но в футболе нельзя щёлкнуть пальцами и сказать: «Давайте вернёмся к тому, что было» - каждый сезон разный, каждая ситуация разная. Но я чувствую, что в то время были какие-то ценности и какая-то культура, которые действительно заставляли нас добиваться результата. Возможно, мы потеряли это в последние годы», - сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Маурисио Почеттино ушёл из «Тоттенхэма» осенью 2019 года.