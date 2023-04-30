Кейн указал на относительно скромные возможности «Тоттенхэма»: «Мы в другой ситуации»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал комментарий насчёт взлётов и падений «Тоттенхэма».

«Когда ты находишься в клубе с 11 лет, то понимаешь, какие здесь фанаты, какой здесь клуб. Я переживал хорошие моменты и не очень. Все хотят побеждать, все хотят поднимать трофеи. Это наша цель на каждый год, но мы находимся в другой ситуации по сравнению с клубами, которые нас окружают. Мы должны принять это и находить способы становиться лучше. Возможно, в последние годы нам это не удавалось, но у нас достаточно талантов, чтобы делать это», - сказал Кейн Sky Sports.

Своими словами Кейн явно указал на более скромные финансовые возможности «Тоттенхэма» по сравнению с другими топ-клубами.

В воскресенье «Тоттенхэм» проведёт матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Не пропустите текстовую трансляцию.