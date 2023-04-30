Клуб Роналду может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»

Бразильский латераль «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, который выступает на правах аренды за испанскую «Севилью», может покинуть Европу и продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как информирует AS, андалусийский клуб не собирается выкупать 30-летнего игрока у манкунианцев. «Красные дьяволы», в свою очередь, тоже не заинтересованы в сотрудничестве с южноамериканцем.

В связи с этим Теллес может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии, где интерес к нему проявляет «Аль-Наср». За этот клуб выступает звездный португальский форварда Криштиану Роналду.

Транферная стоимость Алекса оценивается в 12 миллионов евро.