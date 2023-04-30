«Бавария» готова продать Мане суперклубу АПЛ

Будущее Садио Мане остаётся неопределённым. Авторитетный инсайдер Кристиан Фальк поделился новостями о ситуации 31-летнего вингера «Баварии».

«Бавария» ищет покупателя на Мане. Его включение в сделку по Осимхену желаемо, но не реально. Говорят, что в Мюнхене Мане зарабатывает 12 миллионов евро – в Неаполе столько не платят. В Мюнхене обратили внимание на интерес «Челси». «Бавария» будет готова к переговорам, если запрос поступит», - написал Фальк в колонке на CaughtOffside.

В сезоне 2022/2023 Мане провёл за «Баварию» 34 матча. В них сенегалец записал на свой счёт 12 голов и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Садио Мане в 45 миллионов евро.

Напомним, что ранее в Англии Мане играл за «Саутгемптон» и «Ливерпуль».