Лапорт и Эрнандес - трансферные цели «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» хочет усилить команду в зимнее трансферное окно. Чемпион Франции нацелился на приобретение игроков в оборонительную линию.

Согласно информации Lequipe, в поле зрения парижского гранда находятся Люка Эрнандес («Бавария») и Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»). «ПСЖ» хочет приобрести новых игроков в защиту из-за неопределенности с будущим Преснела Кимпембе и Серхио Рамоса.

Парижский клуб близок к очередному чемпионскому титулу. После 32 туров чемпионата Франции подопечные Кристофа Галтье занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.