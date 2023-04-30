«Бавария» нашла нового нападающего в АПЛ

Форвард бирмингемской «Астон Виллы» Олли Уоткинс имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Согласно информации Daily Mirror, в подписании нападающего заинтересована мюнхенская «Бавария».
Немецкий гранд рассматривает кандидатуру 27-летнего игрока «львов» в качестве альтернативы голеадору лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Кейн является приоритетной целью, но если сделка сорвется, «Бавария» переключит внимание на Уоткинса.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Олли поучаствовал в 32 поединках, в которых отметился 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
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