«Арсенал» и «Ливерпуль» поборются за полузащитника сборной Хорватии

Полузащитник национальной сборной Хорватии Ловро Майер, который выступает в чемпионате Франции за «Ренн», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно информации таблоида Daily Mail, заинтересованность в трансфере 25-летнего хавбека проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 миллионов евро.

Майер защищает цвета «Ренна» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 36 поединках за французскую команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.